Albstadt Die Zahl der Mitglieder übersteigt erstmals 400er-Marke

Stefan Schairer informierte über das Marathon-Team im Bereich Mountainbike. Bei 18 teils anspruchsvollen Rennen seien RSG-Akteure 17 Mal auf dem Podest gestanden. Erfolgreich war auch die Rennsportsparte der Bereiche Cross, Bahn und Straße. Rund 90 Rennen in Deutschland wurden in drei Disziplinen gefahren und hervorragende Ergebnisse abgeliefert, so Stefan Schairer. Die Bike-Akademie habe erneut eine gute Akzeptanz erfahren. 90 Kunden aus verschiedenen Bereichen hätten das Angebot der RSG in Anspruch genommen, so Leiter Frank Durst. Dort werde überwiegend Techniktraining geschult.