Albstadt Die wahren Helden des Abends sind eindeutig die Musiker

Christine Sauter führte durch das Programm des Jugendorchesters, angefangen mit "Little Suite for Band" von Clare Grundmann: zuerst ein Prélude, gefolgt von einer Ballade mit einem Trompetensolo von Max Molnar und zum Schluss noch ein Festival. Von Jerry Nowak folgten "Selections from Starlight Express". "Es ist als das rasanteste Musical des Universums bekannt, die Darsteller fahren mit Rollschuhen durch die Halle, und die musikalische Darstellung der verschiedenen Loks ist sehr abwechslungsreich", erklärte Christine Sauter: "Bitte einsteigen!" Es folgten "The Great Locomotive Chase" und "By Loch and Mountain", beides Stücke von Robert W. Smith.

Nach der Zugabe "Es ist ein Ros’ entsprungen" besetzten die Musiker des großen Blasorchesters die Bühne, denen mit "Second Suite in F – For Military Band Op.28 No.2" von Gustav Holst ein imposanter Einstieg gelang.

Nach der Pause stieg das Orchester mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" von Rudi Fischer ein, danach war die "Star Wars Saga" zu hören. John Williams hat in seinem Stück die bekanntesten Melodien der Saga in einem Medley zusammengefasst. "Viel Vergnügen und möge die Macht mit uns sein", so Alexander Albert, der durch das Programm des großen Blasorchesters führte. Von Michael Kunze und Sylvester Levay gab es "Elisabeth – The Musical": Höhepunkte aus dem erfolgreichsten deutschsprachigen Musical. "Der Magnetberg – Eine Geschichte aus 1001 Nacht" von Mario Bürki und "Winter Wonderland" von Felix Bernard ergänzten das Programm. Das Stück führt vom Swing über den Marsch durch viele verschiedene Genres der Musik.