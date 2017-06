Albstadt Die Vorfreude auf den Schulanfang steigt

Tatjana Volkov zeigte an Lernstationen, wie Schüler arbeiten, die noch nicht schreiben und lesen können. In der Sporthalle nahm Annelie Blottner die Kindergartenkinder in Empfang und führte sie über einen Hindernisparcours. Die Aula bot den künftigen ABC-Schützen ein musikalisches Tanzerlebnis unter Leitung von Andrea Renninger. Auf ihrem Weg durch die Schulanlage führten Schülerguides aus den oberen Klassen die Vorschüler schließlich in die Schulmensa, wo Äpfel, Brezeln und etwas zum Trinken das bunte Schnupperprogramm abrundeten.