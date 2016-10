Albstadt Die verkorkste Mülltrennung wird zur "grande catastrophe"

Sie schaut wirklich ganz genau hin. Doch zunächst wirbelt sie auf die Bühne, eine aparte Erscheinung in Schwarz und Türkis, präsentiert mit Zauberhand eine Taschentuch-Trikolore, einen Mini-Eiffelturm, lässt einen Schwall Konfetti aus einem Riesenbaguette hervorschießen.

Aber dann wird Mademoiselle Mirabelle streng, schließlich soll das Publikum etwas lernen, soll verstehen, was französische Lebensfreude ist. Sie doziert auf Deutsch mit französischem Akzent. Sie fragt Vokabeln ab. "Lernen, hören, aufpassen" heißt die Devise. So hat sie selbst einst Deutsch gelernt, was sie mit "Fischers Fritz" beweist.

Es wird ein unterhaltsamer Unterricht, auf ausführliche Belehrungen folgt ein Lied zum Entspannen. Französische Lebensfreude heißt, stets sind die anderen schuld, eigene Fehler vertuscht man, indem man ablenkt – französische Politiker praktizierten das erfolgreich. Sie zeigt sich im Begrüßungskuss: "Die Franzosen sagen nicht ›bon soir‹, sie machen einen bon soir." Französische Lebensfreude steigert l’amour zu l’amour fou. Franzosen wählen den passenden Trinkspruch und zählen die Namen bekannter Weine singend auf. Selbst französische Landschaften sprühen vor Lebensfreude. So vergleicht sie stilgerecht mit Akkordeon die bezaubernde Côte d’Azur mit dem herben Süddeutschland. Herb und düster sind dort auch die Menschen; das zeigt sich schon an ihren schwierigen Namen.