Albstadt Die Vergabe der Hausdienste hat sich bewährt

Das Frühjahr 2016 war feucht; daher konnten die schweren Maschinen, mit denen die Schaukeln instandgesetzt und das Blech der Rutsche ausgewechselt wird, erst im Juli eingesetzt werden. Immerhin, es entstand – mit Hilfe spendabler Gönner – ein Baseballplatz, und die alten Sandspielgeräte wurden ersetzt. Die Trauer um Pferd "Scotti" und eine Ziege, die gestorben sind, wurde dadurch gelindert, dass der Verein zwei Pferde samt Sätteln geschenkt bekam – das kleine, flinke Shetland-Pony "Blacky" ist, wie Günter Jeschonek, der Vorsitzende, berichtete, längst der Liebling der Kinder. In diesem Jahr dürfen Besucher erstmals versuchsweise ihren Hund mit in den Gastraum nehmen – natürlich angeleint. Die stellvertretende Vorsitzende Christa Gottschling teilte mit, dass es wieder ein Zeltlager geben werde und der Stall gestrichen wird.

Am ersten Sonntag im Juli haben Flüchtlinge aus der Lea im Gottesdienst im Grünen von ihren Schicksale erzählt. Die Spendeneinnahmen der drei Gottesdienste im Grünen gehen an das Diakoniezentrum Tandala, die Albstadt Helping Hands Comunity School in Kenia, die Bulgarienhilfe und die Kinderhilfe Sansibar. Erfolgreiche Veranstaltungen waren das Konzert, das Jan Reiser mit seinen Freunden gab, das Rübenschnitzen, das Martinsfest und die zwei Hausdienste, bei denen die Tierpfleger mit der Unterstützung ihrer Eltern Plätzchen und Gebasteltes anboten. Sie hatten außerdem ihren Spaß beim Schlittschuhlaufen, beim Besuch der Straußenfarm und am Zeltwochenende. Die Senioren trafen sich zur Adventsfeier.

Im Kassenbericht listete Jürgen Mayer eine ganze Reihe von Investitionen auf. Günter Jeschonek würdigte den Einsatz seiner Stellvertreterin Christa Gottschling beim Rübenpflanzen, im Gastraum und als Tierpflegerin; Peter Berner, dem früheren Stadtpfarrer, dankte er für das Schreiben der Berichte in den Gemeindebriefen und der Wocheninfo. Die Pfarrerin der Thomaskirche, Marlies Haist, empfahl den Mitgliedern des Freizeitvereins, es dem brasilianischen Erzbischof Dom Helder Camara nachzutun, früh aufzustehen und abends über die Eindrücke des Tages zu meditieren.