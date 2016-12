Albstadt Die Verbindlichkeit passt nicht allen

Albstadt-Ebingen. Grundschulen mit Ganztagesbetreuung gibt es einige in Albstadt – an der Ebinger Kirchgrabenschule können Eltern ihre Kinder auf Wunsch bis 17.15 Uhr betreuen lassen – wer bis zum Schluss bleibt, zahlt allerdings einen Obolus – , an der Tailfinger Lutherschule bis 16 Uhr.

Eine Ganztagesschule "nach Paragraph 4a" ist etwas anderes: Das zusätzliche Stundendeputat ist höher und die Verbindlichkeit des Angebots ebenfalls – an einer Schule des Musters "Wahlform" können die Eltern es sich aussuchen, ob sie das Angebot annehmen wollen oder nicht; tun sie es, dann gilt die Schulpflicht für die Dauer des fraglichen Schuljahres auch den ganzen Schultag lang. Die Alternative zur Wahlform ist der reguläre Ganztagsbetrieb; an ihm müssen alle Schüler teilnehmen – eine Wahl haben sie nicht.

In Albstadt gibt es derzeit eine Ganztagesschule, nämlich die Lautlinger Ignaz-Demeter-Schule, und sie ist – natürlich – eine der Marke "Wahlform": Lautlingen ist ein Dorf; zwar steigt auch hier dank guter Konjunktur und Hochbeschäftigung die Nachfrage nach ganztägiger Schülerbetreuung, aber zur Regel könnte man sie schwerlich machen – viele Eltern können und wollen ihre Kinder nachmittags um sich haben.