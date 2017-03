Albstadt. Einen Erste-Hilfe- Kurs für Sportverletzungen haben alle Jugendtrainer beim FC 07 Albstadt absolviert. Er ist Teil des Jugendkonzeptes, das der Verein umsetzt. Dazu hat der FC auch personell aufgerüstet. Nicht nur, dass mittlerweile alle Jugendtrainer den Basislehrgang für die C-Lizenz besucht haben, nehmen viele auch am Teamleiter-Lehrgang teil und wollen die Lizenzstufe erwerben. Zudem müssen alle Trainer mittlerweile Führungszeugnisse vorlegen – nicht nur hinsichtlich des aktuellen Pilotprojektes Kinderschutzsystem im Zollernalbkreis. Nun folgte für alle Trainer von den Bambini bis zur U23 mit mindestens einem teilnehmenden Trainer pro Team ein Erste-Hilfe-Kurs für Sportverletzungen. In gewohnt kurzweiliger und unterhaltsamer Art und Weise zeigte Charlotte Weisser vom DRK Balingen den Teilnehmern, wie sich diese in brenzligen Situationen auf und neben dem Platz zu verhalten haben.