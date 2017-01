Albstadt Die Textilindustrie wird vernetzt

Ihre Kommilitonin Judith Ogbolu erklärt die Funktionsweise der digitalen Karte: "Über verschiedene Icons lassen sich die einzelnen Kategorien abrufen: Bildungseinrichtungen zum Beispiel werden auf der Karte durch Doktorhüte repräsentiert, Betriebe durch Zahnräder." Ein Klick auf die jeweilige Kategorie genügt, und die Karte zeigt alle jeweiligen Standorte in der Nähe an. Per Klick auf die einzelnen Standorte lassen sich zusätzliche Informationen abrufen. Für die intensive Vernetzung bietet das Projekt auch eine Suche-Biete-Seite für Benutzer an, eine Geschichts-Seite bietet interessante Informationen über die Geschichte der Textilindustrie im Südwestdeutschen Raum.

Das Programm nutzt Google-Karten und hätte deshalb prinzipiell das Potenzial, die Textilbranche global zu verknüpfen. Bis zur Messe Mitte Mai in Frankfurt soll auch die Übersetzung der Inhalte ins Englische erfolgt sein. Mittelfristig soll noch die Kategorie "Startups" hinzukommen und auch die Steuerung per Smartphone-App ermöglicht werden. Die Nutzung ist prinzipiell kostenlos, gegen einen Betrag von 250 Euro pro Jahr können registrierte Unternehmen Vorteile für sich beanspruchen, wie etwa eine auffälligere Markierung auf der Karte. Ausprobieren kann man den Dienst erstmals am Stand der Hochschule Albstadt-Sigmaringen auf der Messe "Techtextil", zu deren Eröffnung er an den Start gehen soll. Neben kleinen Geschenken zum Mitnehmen präsentiert die Hochschule dort auch einige realisierte Produkt-Prototypen, zum Beispiel eine modische Regenjacke, die auch zur Einkaufstasche umfunktioniert werden kann. Und einen Preis gewinnen kann dort, wer das 3D-Puzzle von der Alb am schnellsten zusammenbaut.