Albstadt Die Suche nach Glück

Ein glückliches Leben zu führen, ist für viele ein bedeutender Wunsch. Auch Johanna Friedrich, eine Bauernmagd aus dem 19. Jahrhundert, ist in Gunter Haugs Roman auf der Suche nach Glück und Geborgenheit. 1829 in einem kleinen Dorf namens Treschklingen geboren, ist sie ein fröhliches Kind, obwohl sie ihren Vater nie gekannt hat. Zuhause ist ihre Welt in bester Ordnung. Doch Johannas Leben ändert sich schlagartig, als ihre Mutter heiratet und sie zum ungeliebten Stiefkind wird. Ihr Stiefvater nimmt Johannas ungewollte Schwangerschaft zum Anlass, sie aus dem Haus zu werfen. So beginnt eine jahrelange Odyssee. Auf der Suche nach Glück und Geborgenheit erfährt die Bauernmagd immer wieder Rückschläge. Trotzdem lässt sie ihre Hoffnung nicht los.

Gunter Haug, Jahrgang 1955, hat das Gymnasium in Münsingen besucht. Er hat mehr als 30 Bücher zur baden-württembergischen Geschichte verfasst, darunter auch den Bestseller "Niemands Tochter". Seit 2005 ist er freier Autor und Moderator und zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern im Land.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon 07431/160-12 04 oder an der Abendkasse.