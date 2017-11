Albstadt Die Stoffe der Bibel sind ganz neu zu erfahren

In seiner "Christus-Trilogie" gelingt es Patrick Roth, biblische Geschichte in neue, authentische Formen zu gießen. Er bedient sich dazu einer suggestiv-filmischen Erzählweise. Durch die Durchmischung des Stoffs mit Elementen aus Mythologie und Pop-Kultur löst Roth die Themen aus ihren traditionellen theologischen Zusammenhängen wie Taufe, Heilung, Wiedererweckung, Kreuzigung und Auferstehung. Er fasst die Stoffe der Bibel in eine rhythmisierte, bildgewaltige Sprache und ermöglicht es seinen Lesern, sie neu zu erfahren.

Die "Christus Trilogie" besteht aus den Büchern "Riverside", "Johnny Shines" und "Corpus Christi", vereint in einem Band. Der Kommentar von Michaela Kopp-Marx führt ein in die Struktur und Interpretation der Texte und erschließt zentrale Quellen, Kontexte und Subtexte der jeweiligen Werke.

Patrick Roth, geboren 1953 in Freiburg im Breisgau, lebt in Mannheim und Los Angeles. Seine Karriere hat er als Regisseur und Drehbuchautor in den USA begonnen. Anfang der 1990er-Jahre wechselte er ins Feld des literarischen Schreibens. Er entwickelte seinen charakteristischen Erzählstil und widmete sich biblisch-mythischen Themen und Prosa aus der Welt des Films. Roth hatte Poetik-Dozenturen an den Universitäten in Frankfurt, Heidelberg und Hildesheim inne und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.