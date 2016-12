Albstadt Die Stiefmutter sagt "sorry"

Albstadt-Tailfingen. Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen: Das Märchen der Gebrüder Grimm gehört zu den berühmtesten und populärsten Stoffen der Film-, Fernseh- und Theatergeschichte. Walt Disney hat sich seiner ebenso angenommen wie die zu ihrer Zeit stilbildenden tschechischen Märchenfilmer. Mit ihnen tritt in Konkurrenz, wer das Märchen vom armen, drangsalierten Mädchen, dass einen Prinzen heiratet, erneut inszeniert.

Zweifellos kein leichtes Unterfangen – das Theater "Liberi", auf Stücke für Kinder spezialisiert, löste die Aufgabe aber mit Bravour und begeisterte die kleinen und großen Märchenfreunde mit einer flotten und entstaubten Musicalversion, die so nah am Original blieb, dass jeder blitzschnell mittendrin war in der rasanten Geschichte um Liebe, Freundschaft und Unterdrückung. Die Melodien von Christoph Kloppenburg und Christian Becker gingen sofort ins Ohr; schade war allenfalls, dass etliche Sessel im Saal leer geblieben waren – trotz Vorweihnachtszeit, in der Märchen traditionell ihren Platz haben. Möglicherweise lag es ja am Nachmittagsunterricht.

Zarte Romantik ja, überbordender Kitsch nein – der Spagat gelang den sechs Liberi-Schauspielern überzeugend. Alle Akteure hatten mehrere Rollen zu bewältigten und wechselten scheinbar mühelos hin und her. Besonders pfiffig: die modular aufgebaute Kulisse mit Dreh- und Wendemöglichkeiten sowie die aufwendigen Spezialeffekte mit Glitzer und Nebel. Auch die Kostümbildner hatten ganze Arbeit geleistet; vor allem die Mädchen im Saal waren verzückt angesichts der reich bestickten, schillernden Ballroben.