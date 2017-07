Albstadt Die starke Elisabeth

Bock freute sich sichtlich über die Einladung, zumal der Hausherr der Kirche St. Elisabeth in Tailfingen über Elisabeth von Rochlitz (1502 bis 1557) sprechen durfte. Mehr als 1000 Briefe seien von der gebürtigen hessischen Prinzessin erhalten, die durch Heirat mit Johann zur Erbprinzessin von Sachsen wurde, aber kinderlos blieb und als Witwe nach Hessen zurückkehrte.

Was sie und Elisabeth von Thüringen, die Patronin der katholischen Tailfinger Kirche verbindet, sei nicht nur die gemeinsame Grabeskirche in Marburg, sondern auch die Tatsache, dass beide ihren Einfluss bei Hof anders genutzt hätten, als vom Hof gewünscht.

Obwohl sie der Reformation bei- und für ihre Überzeugungen mit fester Haltung eingetreten sei, habe sie sich für Frieden und Ausgleich zwischen katholischen und evangelischen Christen und Fürstenhöfen eingesetzt. "Ihre tiefste Überzeugung war, dass der Friede Vorrang hat und sein Glaube den Menschen nicht in Bedrängnis bringen darf", betonte der Dekan. "Es ist wichtig, dass wir das suchen, was Menschen zusammenführt und dem Frieden dient, zumal wir bei unterschiedlichen Bekenntnissen an einen Gott glauben." Orgel Punkt 12 beginnt auch am 14. und 21. Juli Schlag Mittag in der Martinskirche. Jedes Mal stehen starke Frauen der Reformation im Mittelpunkt.