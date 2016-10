Albstadt Die Stadt zerstört lieber

Selbst wenn ein bedeutender archäologischer Fund wie die römische Villa beim badkap gemacht wird, ist die Stadt nachlässig und muss erst vom Regierungspräsidium gerüffelt werden, damit nicht wertvolle römische Hinterlassenschaften mutwillig zerstört werden. Es macht einen traurig, wenn bei uns ein Denken vorherrscht, das seit Ende der 1970-er Jahre verschwunden sein sollte. Damals war die Zerstörung alter Baudenkmäler Gang und Gäbe, ja es wird sogar berichtet, dass in Deutschland mehr historische Bausubstanz zerstört wurde, als im Zweiten Weltkrieg. Aber egal ob Villa Maag oder Haus Grüngrabenstraße 64 – weg damit und Platz für ein riesiges Parkhaus oder Ähnliches. Nur keine Verantwortung übernehmen. Gott sei Dank wurde die Villa Haux durch privates Engagement erhalten – auch daran zeigte die Stadt kein Interesse. Historische Substanz? Museen? Erinnerungsstätten? In Albstadt alles schwierig. Die Einrichtung der Stauffenberg-Gedenkstätte Lautlingen wurde vom Gemeinderat genehmigt, sollte aber nichts kosten. Wären nicht andere Geldgeber in Vorleistung getreten, gäbe es die besucherstarke Gedenkstätte nicht. Es geht hier nicht um Luxus. Wenn man aber die Frage stellt, was einem lieber ist – ein Parkhaus, das Bürger und Touristen meist nicht nutzen können, da Albstadt die Plätze meist direkt vermietet, oder historische Bausubstanz erhalten und ein paar Parkplätze weniger: Ich würde mich für Variante zwei entscheiden. Damit wäre Besuchern zweimal gedient, nämlich mit Parkplätzen und einem historischen Gebäude, das wohl anzusehen ist. Vielleicht könnte man darüber mal nachdenken?

Heiko Peter Melle | Albstadt