Albstadt Die SPD will Klarheit in Sachen Klinikum

Albstadt (mak). Die SPD-Fraktion im Albstädter Gemeinderat will es wissen: Welche Position beziehen Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und die Verwaltungs-spitze in der Frage, ob im Zollernalbkreis ein neues Zentralklinikum auf der Grünen Wiese gebaut werden oder die Klinikstandorte Balingen und Albstadt erhalten bleiben sollen. Diese Frage hat Fraktionschef Elmar Maute in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an Konzelmann gerichtet, verbunden mit dem Antrag, das Thema so bald wie möglich auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu setzen.