Albstadt Die Situation in der Pflege unter der Lupe

Der Sozialpädagoge Claus Fussek gilt als bekanntester deutscher Pflegeexperte, Pflegekritiker und selbst pflegender Angehöriger. Der 64-Jährige greift immer wieder schlimme Zustände in ambulanten und stationären Einrichtungen auf und macht sie öffentlich. Er entwickelt aber auch Strategien, wie sich die Missstände abstellen lassen.

Fussek ist verheiratet und hat zwei Kinder, die Familie lebt in München. Hauptberuflich ist er seit 1978 im ambulanten Beratungs- und Pflegedienst Vereinigung Integrationsförderung tätig und unterstützt sozial Benachteiligte.

Er ist seit mehr als 30 Jahren Anlaufstelle für verzweifelte Pflegekräfte und ohnmächtige Angehörige. Selbstverständlich geht es aber auch anders: Fussek kennt zahlreiche "Leuchttürme", vorbildliche Pflegeeinrichtungen und kreative kommunale Projekte zur Entlastung pflegender Angehöriger. In seinem Vortrag geht es um die Situation in der Pflege – Wunsch/Anspruch und Wirklichkeit/Realität. Gute Pflege ist für Fussek eine Frage der Haltung. Sein Credo: "Menschenwürdige Pflege ist machbar und bezahlbar." Nach dem Vortrag schließt sich eine Gesprächsrunde an. Der Vortrag richtet sich an Pflege- und Betreuungskräfte, pflegende Angehörige und Interessierte. Der Eintritt ist frei.