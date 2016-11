Albstadt Die Schrunden des urbanen Raums

Burgfelden war eine Herausforderung

In der Textilmanufaktur "Merz beim Schwanen" durfte sie alte, wieder in Gebrauch genommene Strickmaschinen fotografieren und hat deren filigranes Räderwerk zum poetischen Gegenstand feinskizzierter Bleistiftzeichnungen erhoben. Verlassene Fabrikanlagen wie die kleine Fashion-Firma, die auf einem Laufener Gemälde zu sehen ist, und leerstehende Läden als stumme Zeugen der Stadtentwicklung begegneten und begegnen ihr in Albstadt auf Schritt und Tritt. Das postkartenhübsche Burgfelden freilich war eine Herausforderung für die Motivsuche Smitmans. Sie hat sich ihr mit ihrer ganzen Erfahrung gestellt: "Jeder Ort hat diese gewissen Stellen, die mich interessieren. Ich muss nur genauer hinschauen." In Margrethausen nahm sie vor allem alte Fachwerkhäuser ins Visier ihrer Kamera. Der bröckelnde Putz, die verwitterten Balken und schiefen Wände: "So ein Haus rührt mich an in seiner Würde und gleichzeitigen Wehrlosigkeit", beschreibt sie ihre Em­pfindungen für die melancholisch angehauchten Objekte, die sie dort abgelichtet hat.

Dass Nachbarn am Sinn und Zweck ihrer Knipserei rumrätseln und mit ihren Vermutungen daneben liegen, das gehört dazu. "Nein, eine Maklerin bin ich nicht, die das Haus verkaufen will. Ich bin Künstlerin", stellt sich Ava Smitmans dann vor und erzählt von sich, von dem, was sie macht. Für gewöhnlich stößt sie auf offene Ohren, wird zum Kaffee eingeladen, hört Geschichten und findet Antworten auf Fragen, die ihr ohnehin durch den Kopf schwirren: "Was hat sich hier abgespielt? Wovon träumten die Menschen, die hier gewohnt und gewirkt haben?"

Natürlich erlebt sie auch ganz andere Reaktionen auf ihre Recherche vor Ort. Smitmans’ meist farbsatte Bildstoffe liefern Material für Diskussionen. Anecken aber wolle sie nicht, eine andere Sichtweise anregen schon, umreißt die Künstlerin ihre Intention. Ob ihr das in Albstadt gelingen wird? Muss es immer, so wie es wohl ihrem allerersten Albstädter Motiv, dem AC-Kaufpark in Tailfingen, widerfahren wird, der Abriss sein?

Lautlingen ist die letzte Station

Wochenlange Arbeitsaufenthalte in temporären Ateliers liegen hinter Ava Smitmans. Derzeit logiert sie in Pfeffingen, ihre letzte Station in Albstadt ist Lautlingen.

Die Ausstellung ihrer Bilder wird am 22. Januar 2017 im Kunstmuseum und in weiteren Schauräumen eröffnet und dauert bis zum 26. März 2017.