Albstadt "Die Rückseite ist für mich oft interessanter"

Doch zur Vernissage sind Menschen gekommen – auch einige Lautlinger mit ganz persönlichem Bezug zu Smitmans’ Kunst: Josef Peter und Michael Schemminger etwa, Vater und Sohn. Die alte Mühle, die Smitmans in ihrem Werk "Zeitenwechsel" abgebildet hat, ist seit Generationen in Familienbesitz. Der vordere Teil wurde im Jahr 1942 angebaut, der hintere ist noch älter. Ein Riss geht durch die beige Fassade, die von herbstlich leuchtendem Laub umrahmt wird. Wehmut habe der Anblick in ihr ausgelöst, erzählt Ava Smitmans. Sie und Josef Peter Schemminger sind sich vor dem Haus begegnet, als sie es auf einem ihrer Streifzüge durch Lautlingen fotografierte. Da habe sie ihm kurzerhand erklärt, worum es ihr dabei geht, und ihn auch gleich zur Vernissage eingeladen, erzählt Schemminger schmunzelnd. Eine Frau bleibt ebenfalls vor dem Gemälde stehen. Sie erzählt, sie erinnere sich noch, dass ihre Familie in den 1970-er Jahren noch Mehl aus der alten Lautlinger Mühle gekauft habe. Doch die steht inzwischen still. "Das macht mich traurig, wenn solche Gebäude nicht mehr genutzt werden", verrät Ava Smitmans. "Denn irgendwann werden sie dann abgerissen – das ist unvermeidlich. Ich aber habe das Bedürfnis, den Zustand dazwischen in meiner Kunst festzuhalten."