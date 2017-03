Albstadt Die Räte schlucken – und stimmen zu

Albstadt-Ebingen. Auch das Parkhaus Bahnhof ist in Stahlverbundweise gebaut; seine Decken bestehen aus Stahlbetonplatten, die mit polymerhaltigem Epoxidharz "imprägniert" sind. Allerdings ist dieses Harz besonders auf den Parkhausebenen null und eins nach 37 Jahren stark ramponiert, und so kann Wasser mit darin gelöstem Streusalzeintrag in Risse im Beton eindringen. Untersuchungen haben ergeben, dass die unteren Ebenen stark mit Chloriden – Salz – belastet sind; die Schäden sind freilich längst nicht so groß wie seinerzeit im Parkhaus Hallenbad. Nur punktuell signalisieren rote Flecken, dass Wasser bis zur Stahlarmierung vorgedrungen ist.

Die glitschigen Fliesen in den Treppenhäusern sollen verschwinden

Das Sanierungskonzept sieht vor, dass auf den stark belasteten Ebenen null und eins der Beton bis unter die obere Bewehrungslage abgetragen und dann wieder reprofiliert und instandgesetzt wird. Der abgenutzte Oberflächenschutz wird auf allen Ebenen mit dem Terrazzoschleifer entfernt, danach neues Harz aufgebracht.