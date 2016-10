Albstadt Die Problemlöser der Zukunft

Das Ganze sollte auf der Cloud von Microsoft basieren und in der Arbeitsumgebung von Gühring realisiert werden können. Die fleißigen Teams schafften es allesamt, die Jury mit ihren Ergebnissen und Konzepten zu beeindrucken. Die Expertenjury, darunter Vertreter von Microsoft, Gühring und der Hochschule, entschied sich letztendlich für das Team Diversity um Jonas Weckenmann, Mark Pimpl, Markus Kiesel und Dennis Klingler.

Die vier jungen Männer entwickelten gemeinsam in einer Marathonsitzung von 24 Stunden über Nacht eine App in den Räumen der Hochschule Albstadt. Dieses Programm ermöglicht dem Benutzer, sich per Gesichtserkennung oder Passwort im System einzuloggen. Dort können dann sämtliche Werkzeuge in der Datenbank ausgewählt werden; zu deren Standort wird der Arbeiter durch 3D-Abbildungen navigiert. Weist sich der Arbeiter dort erneut aus, öffnet sich die passende Schublade und er bekommt das angeforderte Werkzeug. Die Jury zeigte sich hocherfreut über die Qualität aller präsentierten Lösungen, bei denen auch Sprachsteuerung und moderne RFID-Chips eingesetzt wurden.

Zur Belohnung gab es für die vier Sieger jeweils ein 500-Euro-Gutschein im Microsoft-Store. Bei der nächsten Challenge in München winken den jungen Problemlösern nun weitere Preise.