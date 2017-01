Albstadt Die Preußen bleiben anders

Zollernalbkreis. Pfarrer Walter Schwaiger ist richtig in Fahrt – das Thema ist eines, für das er brennt, denn bevor er geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ebingen mit Sitz an der Martinskirche wurde, war er in Ostrach zu Hause – auf hohenzollerischem Gebiet. "Wenn man dort als Protestant aus Württemberg in den Gottesdienst geht, hat man den Eindruck, man sei in einer katholischen Kirche", erklärt Schwaiger.

Die spannende Frage – was unterscheidet hohenzollerische von württembergischen Protestanten? – soll die Ausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" beantworten, die das evangelische Dekanat Balingen und das Staatsarchiv Sigmaringen zum 500. Jubiläum der Reformation erarbeitet haben.

Eröffnet wird die Wanderausstellung am ersten Standort, der Stadtbücherei in Ebingen, am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr mit Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Den Einführungsvortrag hält Volker Trugenberger vom Staatsarchiv Sigmaringen, und auch Dorothea Reuter, Leiterin des Stadtarchivs Albstadt, wird dabei sein. Gemeinsam mit Walter Schwaiger schafft sie es, Licht ins Dickicht der Entwicklungen zu bringen, die zu diesem Unterschied zwischen die benachbarten Protestanten geführt haben.