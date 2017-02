Albstadt Die Praxis hat es richtig in sich

Erstere bildete die Grundlage; im ersten Praxisteil erhielten die Kursteilnehmer Anschauungsunterricht auf der Obstanlage des OGV Onstmettingen. Bei schönstem Winterwetter stellte Kugler die Obstgehölze von der Neupflanzung bis zum alten, stets gepflegten Baumbestand vor, und die Teilnehmer durften selbst zu Schere und Säge greifen das Gelernte an einigen Bäumen üben. Bei Brezeln und Glühwein wurde im Anschluss noch ein wenig gefachsimpelt.

Im zweiten Praxisteil ging es dann richtig zur Sache: Am Beispiel eines jahrelang ungepflegten Baumbestands erfuhren die Teilnehmer, was es heißt, so ein Gehölz zu sanieren und revitalisieren. In der Baumansprache wurde zunächst besprochen, welche Schnitte an Stammverlängerung und Leitästen notwendig und richtig sind. Danach ging es auf die Leiter: Der Baum wurde von 30 bis 40 Prozent seiner Last befreit.

Ein beachtlicher Haufen Altholz legte am Ende Zeugnis von getaner Arbeit ab – und der Baum präsentierte sich stolz, verjüngt und quasi frisch vom Friseur – erstmals seit langer Zeit gelangten wieder Licht und Sonne in seine Zweige.