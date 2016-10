Albstadt Die Netzabdeckung ist eine Utopie – und bleibt sie auch weiterhin

Albstadt. Der Technische und Umweltausschuss des Albstädter Gemeinderats hat gestern der Anpassungsplanung der Telekom für ihre öffentlichen Telefonzellen in Albstadt zugestimmt – mit einer Ausnahme. Fünf Zellen, nämlich die vor der Schlossberg-Realschule in der Ebinger Hohenzollernstraße, vor der Hochschule-Dependance in der Ebinger Johannesstraße 3, an der Einmündung der AltePost- in die Goethestraße in Tailfingen, vor dem Technischen Rathaus in Tailfingen und bei der Onstmettinger Gaststätte "Akropolis" können gemäß dem Wunsch der Telekom verschwinden: Der Betrieb rentiert sich nicht mehr, der durchschnittliche Umsatz liegt beträchtlich unter der Richtmarke von 50 Euro pro Monat. In Zeiten, da praktisch jeder eines oder mehrere Handys besitzt, werden die Dienste der Telefonzelle kaum noch in Anspruch genommen.