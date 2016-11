Albstadt Die Nagelprobe

Am Ende liegt es bei den Stadträten, auf Basis dieses Prozesses Entscheidungen zu treffen. Dafür sind sie gewählt – von den Albstädtern, und zwar genau zu diesem Zweck. Vermutlich wird es deshalb wieder welche geben, die etwas zu meckern finden, sobald die Entscheidungen gefallen sind, was künftig wie weiterzuentwickeln, neu zu schaffen oder zu beseitigen ist. Es allen Recht zu machen, wird allerdings nicht möglich sein – für die eine oder andere Lösung müssen am Ende Mehrheiten her, und zumindest haben die Stadträte ein ganzes Jahr lang Zeit, die Meinungen, Stimmungen und Ideen der Albstädter in ihre Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.

Vorausgesetzt, die Bürger beteiligen sich tatsächlich. Nicht wenige Veranstaltungen dieser Art, wenn auch nicht in dieser Größenordnung und von dieser Tragweite, hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren angeboten, und nur selten waren dort mehr als ein paar neue Gesichter zu entdecken – jenseits der wenigen, die immer gerne mitmischen, wenn es um kreative Prozesse und Verbesserungen geht. Diesmal – so hoffen die Initiatoren – soll das anders sein. Auf ganz breiter Basis soll die Entwicklung der Stadt stehen. Jetzt haben die Bürger Gelegenheit, zu zeigen, wie ernst ihnen die Forderung nach mehr Mitsprache ist.