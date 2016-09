Albstadt "Die Musik verbindet doch die Menschen"

Albstadt-Tailfingen (müb). Gerhard Frank hat sich während seines 50-jährigen Engagements besonders verdient darum gemacht, die Freundschaften von Orchestern in Europa zu fördern und zu pflegen. Das wurde bei der Feier zu seinem 80. Geburtstag deutlich. Zudem sei es ihm zu verdanken, dass der Blasmusik-Kreisverband "zur Blüte" geführt worden sei, hieß es in den Gratulationsreden. Nach 20 Jahren spielte der Jubilar beim Geburtstagsständchen seiner Musikkapelle Tailfingen erstmals wieder auf seiner Posaune mit und zu seiner großen Überraschung wurde ihm das vor 20 Jahren letztmals auf Kreisebene verliehene CISM-Verdienstkreuz überreicht.

Der Vorsitzende der Musikkapelle Tailfingen, Alexander Beck, verwies auf eine Vielzahl musikalischer Auszeichnungen im Hause Frank, drehte die Uhr um 26 Jahre zurück und erinnerte an "seine" Zeit, als Frank stellvertretender Vorsitzender war, er selbst als Knirps in den Verein kam und dachte: "So viele fremde und alte Leute!" Frank habe ihn mit den Worten empfangen: "Jetzt komm’, Bua, nemm mol die Posaun und sitz neba mi." Nicht nur für ihn sei Frank ein großes Vorbild, so Beck.

Helmut Bürkle, stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender, überbrachte die Glückwünsche des Kreisverbands und erinnerte an Franks siebenjährigen Vorsitz beim Blasmusik-Kreisverband.