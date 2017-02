Albstadt Die Mexikaner feiern diesmal an der Mauer

Albstadt-Lautlingen. Eiligen Schrittes marschierte die Musikkappelle Frohsinn in Bauarbeiterverkleidung dem Lautlinger Umzug am Fasnetsdienstag voran. "Vielleicht ist denen kalt? Oder sie haben Durst", mutmaßte ein Fasnetsnarr im Glücksbärchi-Kostüm. Er und seine Gruppe jedenfalls waren in ihren zotteligen Kostümen gut eingepackt. Freundlich lächelnd warfen derweil die "Kübele-Hannes" den Kindern Süßes zu.

Ein kreativer Höhepunkt des Umzugs war die Gruppe "Im Dschungel ist der Teufel los". Deren Kostüme rankten sich thematisch um eine populäre Reality-TV-Show, die in Australien spielt. Voran schritt der einem gewissen Sänger und B-Promi nachempfundene Dschungelkönig. Auf dem Bollerwagen hinter ihm saß der kleine "König der Löwen", im Gefolge befanden sich diverse exotische wilde Tiere sowie ein gewisser Dschungeldoktor.

Ihnen nach trabte eine Herde Afro-Zebras, die immer wieder Räder schlugen und sich ab und an zum Ausruhen flach auf den Boden legten. Nicht weit hinterher kamen die "Ägypter" mit lautem "Phara-O" und Schnaps, den sie in kleinen Gläschen ausschenkten.