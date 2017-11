Albstadt Die Martinskirche verwandelt sich in einen Marktplatz

Albstadt-Ebingen. Der Förderverein Martinskirche Ebingen lädt am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, von 14 bis 17 Uhr zum "Advent in der Martinskirche" ein – eine Gelegenheit für ein gemütliches Beisammensein in der adventlich geschmückten Martinskirche. Für das leibliche Wohl stehen eine Kaffeetafel mit Kaffee, Tee, Glühwein, Punsch und Kuchen sowie die Waffelbäckerei bereit.