Albstadt Die Luft ist noch nicht zu dick

Der Verkehr trägt die Hauptverantwortung

Dringenden Handlungsbedarf sieht Baubürgermeister Udo Hollauer im Hinblick auf die Feinstaubbelastung in Albstadt nicht: "Grundsätzlich muss man zwischen Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung unterscheiden." Die Umweltzone in Balingen sei schließlich wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte eingerichtet worden. Zu hohe Feinstaubbelastung spielt laut Hollauer nur in drei Städten Deutschlands eine Rolle: Stuttgart, Berlin und Weimar. Nur dort würden die Werte in unzulässiger Weise überschritten. Für Stickdioxidemissionen sei zu mehr als 60 Prozent der Verkehr verantwortlich. Da dieser in Albstadt noch deutlich besser fließe als in Balingen, was auch Kistner bestätigt, habe er keine Bedenken wegen der Belastung. Er könne sich jedoch vorstellen, dass die Stadt Albstadt in Zukunft Messungen zur Vergewisserung vornehmen werde.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO legt die Messlatte höher. Sie stuft schon eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte an mehr als drei Tagen im Jahr als gesundheitsschädlich ein.