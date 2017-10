Albstadt Die Lederhose wird zum "Bieranzug"

Albstadt-Onstmettingen. Schon eine Stunde vor der Saalöffnung bevölkerten Grüppchen von lederbehosten und in Dirndln gewandeten jungen Menschen die Straßen und Wege, die zu Festhalle führten; um 17.30 Uhr, eine halbe Stunde nach Saalöffnung, war die Schlange vor dem Eingang immerhin gut und gern zehn Meter lang. Wer das mit blauen und weißen Luftballons dekorierte Treppenhaus passiert hatte, fand sich in einer brechend vollen Halle wieder: 450 Personen passen hinein; wer um 20 Uhr erschien, hatte das Nachsehen und wurde erst von der Security eingelassen, sobald andere Besucher gingen.

Den Faßanstich übernahm der Oberbürgermeister – Klaus Konzelmann benötigte dafür drei Schläge, vermerkte allerdings anschließend im persönlichen Gespräch, dass der Hahn eigentlich schon beim ersten Schlag gesessen habe: "Ich hab’s bloß nicht bemerkt." Für angemessene musikalische Begleitung sorgte alsbald die "Volksmusik Talgang Nord" des MVO unter der Leitung von Musikdirektor Sebastian Rathmann. Zumal die jungen Leute ließen sich nicht lange bitten, schunkelten mit und forderten Zugaben. Wenn tatsächlich – wie ein junger Mann von seinen Eltern berichtete – einige fortgeblieben sein sollten, weil sie die Musik im vergangenen Jahr zu rustikal fanden, kann der MVO das gut verschmerzen: "Uns Jungen gefällt es", versicherte der Junior. "Auch das ist Kultur!" Und zwar eine, von der manche mehr vertragen könnten. Warum nur bayerisch? Wie wäre es denn – zusätzlich zum weiß-blauen Oktober – mit einem schwäbischen Kirbefest?

Was lieben die Onstmettinger an ihrem Oktoberfest? Man kann sich die weite Fahrt nach Bad Cannstatt schenken, denn alles, was es dort gibt, bekommt man auch in Onstmettingen – und ist zudem von Freunden und bekannten Gesichtern umgeben. Mit ein paar Ausnahmen vielleicht: Auch einige thailändische Gäste waren gekommen, die derzeit in Tailfingen logieren – sie hatten ihre Freude an der schwäbischen Geselligkeit.