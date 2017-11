Albstadt Die lebendige Erzählung erreicht die Leser emotional und nimmt sie mit

Bei den Albstädter Literaturtagen hat die Münchner Autorin ihr 384 Seiten umfassendes Werk vorgestellt. Unverständlich war allerdings, warum sich nur sehr wenige Besucher im Bildungszentrum einfanden. Asta Scheib ist eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands, ihr 2016 erschienenes Buch ein wertvoller Beitrag zum 500. Reformationsjubiläum – allein schon deshalb, weil es sich ernsthaft und tiefgründig mit der Frage befasst, warum aus dem Sohn des vergleichsweise wohlhabenden Erzschürfers Hans Luther und seiner Ehefrau Margarethe aus Mansfeld der spätere Reformator wurde.

Asta Scheib versucht in "Sturm in den Himmel" die Stellschrauben aufzuspüren, die Luthers Werdegang beeinflussten. Dabei spielt auch die Zeit, in der er das Licht der Welt erblickte, eine ganz entscheidende Rolle. In jener grausamen Ära des auslaufenden Mittelalters hätten Hunger, Armut, Krankheit und früher Tod zum Alltag des einfachen Volkes gehört, schickte die Autorin ihrer Lesung voraus. Die Kirche habe das Elend der Menschen schändlich für ihr eigenes Wohlleben ausgenutzt, habe Ablasshandel betrieben, "Hexen" ohne Gnade verfolgt, bewusst bedrohliche, Angst auslösende Bilder in den Köpfen und Seelen impliziert. Das habe die Menschen zu Marionetten der Geistlichen gemacht.

"Was ist gut? Was ist böse? Auf jeden Fall: Der Teufel holt die Bösen", lässt Asta Scheib den zehnjährigen Martin sinnieren. Der Gehörnte wird Martin Luther zeit seines Lebens in Träumen heimsuchen. Kein Wunder: Bei jeder Gelegenheit bediente man sich in seinem Elternhaus der verbalen Drohung: "Der Teufel soll dich holen!". Überhaupt erlebte Martin Luther keine glückliche Kindheit, das ist historisch verbrieft. Er steckte, vor allem von der Mutter, viel Prügel ein. Auch die rüden Sitten an der Universität in Erfurt, wo er als 18-Jähriger zu studieren begann, machten ihm zu schaffen. Trost, Wärme und Geborgenheit fand er im Glauben an Jesus Christus und – im Buch – bei seiner Kinderfrau Berblin und seiner Jugendliebe Madlen, beides fiktive Figuren, die geschickt in die sorgfältig recherchierten, biografischen Fakten eingebunden sind.