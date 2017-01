Albstadt Die Kurve geht steil bergab

Die Kohlendioxidemissionen verringerten sich in der gleichen Zeit von etwa 27 000 auf 13 000 Tonnen pro Jahr, die Energiekosten sämtlicher sämtlicher städtischer Gebäude von 4,8 Millionen Euro im Jahre 1990 auf 2,2 Millionen Euro im Jahr 2015.

Schaut man sich die einzelnen Kurven – respektive Geraden – genauer an, dann erkennt man rasch, dass das Gas mit Abstand den größten Beitrag zu diesen Sparerfolgen geleistet hat. Die Stadt hat zwischen 2010 und 2015 vier Schulen, nämlich das Gymnasium Ebingen und die Schalksburg-, Kirchgraben- und Lutherschule, energetisch sanieren, je nach Bedarf neue Fenster und Brennwertkessel einbauen sowie Fassaden und Decken dämmen lassen. Die Kosten lagen zwischen knapp 700 000 und 1,5 Millionen Euro, die Armortisation wird zwischen 28 und 34 Jahren dauern. Die Langenwandschule wird in Bälde fertig, taucht aber auf der Liste nicht mehr auf, da die nur die Zeit bis Ende 2015 berücksichtigt.

Strom ist entweder schmutzig oder teuer

Beim Strom ist die Lage komplizierter: Die Verbräuche sind auch hier gesunken, aber nicht so kontinuierlich – Einsparungen durch neue Technik stand die Digitalisierung des Schulunterrichts entgegen; Rechner fressen Strom. Die Kosten hängen unter anderem von der Zusammensetzung des Strommixes ab: Erneuerbare Energien treiben über die Umlage die Kosten in die Höhe, tun aber dafür der CO2-Bilanz gut – bei der Kohle ist es umgekehrt. Die Stadt will ab 2017 der Klimaneutralität den Vorzug geben.

Von eher nachrangiger Bedeutung sind Fernwärme – sprich: die städtischen Blockheizkraftwerke – und Öl: Die Zahl der städtischen Gebäude mit Heizölkesseln im Keller überschreitet kaum das halbe Dutzend; das Bürgerhaus in Burgfelden, eines davon, soll auf Flüssiggas umgestellt werden. Zu den städtischen Großverbrauchern zählt es nicht; da gibt es andere: Gymnasium Ebingen, Progymnasium Tailfingen, die Truchtelfinger Schule an der Sommerhalde, Mazmann- und Zollernalbhalle – und nicht zuletzt das Rathaus Albstadt.

Eher als Fußnote darf man Briemles Einlassungen zum Thema Wasser bezeichnen: Der Verbrauch war über die Jahre konstant, die Kosten nicht – im Jahre 2015 weist die Kurve eine gewaltige Zacke nach oben auf. Jeder Albstädter Verbraucher weiß, woher sie rührt: von der Reform des Wasserpreises, deren Folgen mittlerweile abgemildert wurden.

Der Wasserverbrauch bleibt ein Rätsel

Ein Rätsel gab den Ausschussmitgliedern der exorbitante Wasserverbrauch der Laufener Halle im Jahr 2015 auf. Die Erklärung lieferte Ortsvorsteher Peter Landenberger: defekte Duschen, die sich nicht abstellen ließen.