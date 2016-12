Albstadt Die Kulisse war diesmal ganz besonders ansprechend

Albstadt-Ebingen. Vor der Kulisse der Meisterwerke im Kunstmuseum hat die Walther-Groz-Schule die Absolventen der Berufsschul-Winterprüfung verabschiedet. Alle haben bestanden, und mehr als drei Viertel von ihnen erhielten einen Preis oder eine Belobigung. Schulleiter Hans-Jörg Fink attestierte ihnen denn auch Sachverstand, Zielstrebigkeit, Ausdauer und rühmte die Leistung der Ausbildungsbetriebe. Für Jürgen Hörr, Abteilungsleiter der Berufsschule, waren Prüfung und Feier eine Premiere; sie würden ihm daher "sicherlich immer in besonderer Erinnerung bleiben". Hörr empfahl, in einer Zeit, deren Schnelllebigkeit einen manchmal aucherschrecken könne, Feiern dazu zu nutzen, einmal "Stopp" zu sagen, innezuhalten, den Moment zu würdigen "und sich einfach mal zu freuen". Mit einem launigen Abschlussgedicht unterstrich er den Gedanken, um dann doch noch aus der Gegenwart in die Zukunft abzuschweifen – immer sei, mit Sepp Herberger zu sprechen, "nach dem Spiel vor dem Spiel": Er empfahl seinen "Spielern", nach ein paar Jahren Praxiserfahrung an die Schule zurückzukehren und den staatlich geprüften Betriebswirt zumachen.