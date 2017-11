Albstadt Die Krise als Dauerzustand

Ursächlich für die ökonomische Krise ist nicht zuletzt die politische: Die Beziehungen zwischen den Stämmen der Tutsi, Hutu und die Twa sind seit jeher angespannt und belastet, die politischen Strukturen geradezu mafiös: "Jeder will so schnell wie möglich reich werden." Politiker und Beamte sind primär am persönlichen Fortkommen interessiert, die Berufseinstellung ist lax, Korruption eher die Regel als die Ausnahme und das Vertrauen der Bevölkerung in Polizei, Verwaltung und Justiz entsprechend gering. Demokratie gebe es in Burundi nicht, sagt Singirankabo, die Menschenrechte würden missachtet, die Menschen seien frustriert, desillusioniert und gewaltbereit. Ihre letzte Hoffnung setzten sie in die Internationale Gemeinschaft, die UNO, die EU und die USA – bisher vergeblich.

Weiter helfen: Albstädter fühlen sich bestärkt

Umso wichtiger sei, befanden Singirankabos Albstädter Zuhörer, dass wenigstens Hilfe aus den Zivilgesellschaften des reichen Nordens Burundi erreicht. Auch und gerade angesichts der düsteren Schilderung ihres afrikanischen Gastes sehen sie sich in ihrem Vorsatz bestärkt, Bisoro weiterhin nach Kräften zu unterstützen.