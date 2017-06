Albstadt Die königliche Staffel kommt

Das Flugplatzfest des LSV geht in die 55. Auflage. Beginn ist am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Am Samstagabend steigt die "Pilots Party", auch für "Fußgänger". Der Eintritt kostet zehn Euro und gilt für beide Tage. Rundflüge mit der Ju 52 können über die Internetseite des Vereins gebucht werden. Anmeldung für das Oldtimertreffen mit Ausfahrten über die Schwäbische Alb ist ebenfalls über die Internetseite möglich. Teilnehmen können Autos und Motorräder bis zu einem Baujahr 1986 oder älter. Der Verein behält vor, Fahrzeuge in schlechtem Zustand nicht zur Ausstellung einfahren zu lassen. Die Zahl der Ausstellungsplätze ist begrenzt.

Am Samstag werden die Oldtimer ab 13.30 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr im vorderen Teil des Flugplatzes innerhalb der Absperrung zur Besichtigung aufgestellt.

Weitere Informationen: www.lsv-degerfeld.de