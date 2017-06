Albstadt Die Karriere beginnt vor der Haustür

Michael Fortenbacher, beim Strickmaschinenhersteller Mayer & Cie. für die Auszubildenden verantwortlich, überlässt den Lehrlingen das Wort. Susan Pflumm, angehende Produktionsmechanikerin, und Tina Gscheidle, die Industriekauffrau lernt, präsentieren den Schülern ihren Ausbildungsbetrieb.

Anhand einer Flipchart erklären Steffen Schmäler, Auszubildener bei der Volksbank Albstadt, und der bereits ausgelernte Marcel Stengel, was man als Mitarbeiter einer Bank für Aufgaben hat. Nachdem die Jungen und Mädchen aufmerksam zugehört haben, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in ihrer Heimatstadt gibt, ermöglichten die Firmenvertreter ihnen Gespräche an ihren Informationsständen.