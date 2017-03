Albstadt Die Jugendarbeit sorgt für Nachwuchs in den Albstädter Abteilungen

Stadtbrandmeister Michael Adam nannte in seinem Jahresbericht gute Zahlen: Die Gesamtwehr hat aktuell 473 – im Vorjahr: 476 – Angehörige, darunter 295 Aktive, in deren Reihen 15 Frauen sind. Adam führte die Zahlen auf die Jugendarbeit in den Abteilungen zurück. Die Wehr bringe es dadurch auf einen guten Altersdurchschnitt. Einzig die Zahl der 134 Atemschutzgeräteträger sähe er gerne höher – 50 Prozent seien der Idealfall. Das Einsatzgeschehen halte sich konstant, 285 Einsätze im Vorjahr lägen im Mittel. Zu den Schwerpunkten Brand und Technische Hilfe komme zunehmend der Bereich Umwelt.

Zu Buche standen 7918 Einsatzstunden – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 5294 Stunden. Viele Personen wurden gerettet, für fünf kam jede Hilfe zu spät. Hoch blieb die Anzahl der Sicherheitswachdienste mit 1587 Einsatzstunden. Stark belastet sei durch die Infrastruktur die Tailfinger Abteilung – auch das ist nichts Neues. Thomas Bay, gleichberechtigt mit André Tschuk bei den Ausbildungen aktiv, legte die Statistik des Tailfinger Atemschutzausbildungszentrums dar: 2016 waren es sechs Erstausbildungs-Lehrgänge. Bei 105 Belastungsübungen wurden 958 Atemschutzgeräteträger fortgebildet. Die Abteilung Tailfingen leistete auf der Anlage im Vorjahr 1747 ehrenamtliche Ausbildungsstunden.

Auch Stadtjugendwart Tobias Pfister wartete mit konstanten Zahlen auf: 86 Jugendliche, darunter sieben Mädchen, werden in sieben Abteilungen ausgebildet. Über das Geschehen in der Altersabteilung mit 93 Angehörigen informierte Gerhard Buchholz.