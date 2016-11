Albstadt "Die Integration ist weit fortgeschritten"

Albstadt-Ebingen. Der Islam kennt kein Weihnachtsfest; umso bemerkenswerter ist die Geschenkaktion, die muslimische Grundschüler der Klassen eins bis vier an der Ebinger Kirchgrabenschule für osteuropäische Kinder aus armen Familien veranstaltet haben. Esra Ilhan, die seit anderthalb Jahren islamischen Religionsunterricht an Albstädter Schulen gibt, hat sich als Schülerin selbst an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" beteiligt, die seit 1996 von der Hilfsorganisation "Geschenke der Hoffnung" an vielen Schulen in Deutschland und Österreich veranstaltet wird. Nun regte sie gegenüber der Leitung der Kirchgrabenschule angeregt, dass ja auch ihre Religionsschüler mitmachen könnten. Sie bekam grünes Licht.