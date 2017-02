Albstadt Die Herausforderungen sind nun ganz andere

Albstadt-Ebingen. Einen schwungvollen Beginn bescherte die Combo "Silent Jazz Trio" aus Stuttgart den Gästen beim Jubiläumsfest im evangelischen Gemeindehaus Spitalhof, so dass Stephan Heesen, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Albstadt, leichtes Spiel hatte mit seinem Rückblick auf deren 40 Jahre. In ihrem "Geburtsjahr" 1977 sei Helmut Schmidt noch Bundeskanzler, die RAF noch auf freiem Fuß und die Gesellschaft männlich dominiert gewesen, sagte Heesen. So seien Ehen damals noch nach dem Schuldprinzip geschieden worden – eine schwere Benachteiligung für die betroffenen Frauen.

Dank richtete er an seine Kollegen: Psychologische Berater, Reinigungskräfte sowie die Frauen vom Sekretariat, deren Tätigkeitsbereich er humorvoll mit "am Schalthebel der Macht" umriss.

20 000 Fälle habe die Beratungsstelle in ihrer Geschichte verzeichnet – und fast immer helfen können. Seit den 1990-er Jahren sei sie, bedingt durch finanzielle Schwierigkeiten der evangelischen Kirche, immer wieder vor dem Aus gestanden; Dekan Gotthilf Baumann habe aber "wie ein Löwe" für die Übernahme der Kosten durch den Kirchenbezirk gekämpft und den Bestand gesichert. Heesen lobte auch die Stadt Albstadt, die seit jeher für die Miete aufkommt, und konstatierte, dass der katholische Träger der ökumenischen Einrichtung, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, in ihrem Engagement niemals gewankt habe.