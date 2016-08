Ein besonderes Erlebnis hat sich Christoph John, Mitarbeiter unserer Zeitung, am Wochenende beim Flugplatzfest des LSV Degerfeld gegönnt und ist mit der Ju-52 geflogen, die zwölf Mal je 17 Passagiere mit in die Luft genommen hat. "Der Flug war grandios, sozusagen ein Urerlebnis, was das Fliegen betrifft", berichtet John: "Es war gewaltig laut, und den Piloten konnte man bei der Arbeit über die Schulter schauen", wie das Foto links zeigt. Dass "die Heimat von oben wunderschön zu sehen" war, wie Christoph John schreibt, zeigen auch seine Fotos, unter anderem von der Burg Hohenzollern (rechts). Fotos: John