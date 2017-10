Albstadt Die große Hoffnung, im nächsten Jahr in Kiel dabei zu sein

Die 90 Teilnehmer im Alter zwischen 17 und fast 70 Jahren kamen aus zehn Vereinen, die von Heidelberg bis an den Bodensee beheimatet sind. Geschwommen wurde in den Disziplinen Freistil, Brust und Rücken über die Distanz 25 Meter, 50 Meter und 100 Meter. Am Vormittag wurden die Vorläufe, nach einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem der Club Handicap eingeladen hatte und dazu für die Verpflegung sorgte, die Finalläufe ausgetragen. Zwischendurch fanden nach einigen Läufen Siegerehrungen statt, zu denen die Teilnehmer voller Freude applaudierten.

Alle in Ebingen geschwommenen Zeiten werden an die deutsche Organisation Special Olympics Deutschland (SOD) gemeldet.

Dort werden alle Veranstaltungen erfasst und ausgewertet und dann die Teilnehmer für die nationalen Special Olympics vom 14. bis 18. Mai 2018 in Kiel ermittelt. Der Club Handicap hofft, dass aus seinen Reihen wieder einige Mitglieder dabei sind. Fünf von ihnen kamen im Vorjahr in den Genuss, die Atmosphäre von 4800 Sportlern, damals in Hannover, zu erleben.