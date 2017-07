Albstadt Die Genossen haben einiges vor

Stadtrat Martin Frohme erstattete Bericht über die SPD-Gemeinderatsfraktion. Nach wie vor beschäftige die Räte die Klinik-Debatte, aber auch Investitionen in die Albstädter Bildungseinrichtungen und Hallen stünden immer wieder zu Diskussion. Zur Ortsumfahrung in Lautlingen erklärte Frohme: "Die SPD-Fraktion steht unverändert zur geplanten Südumfahrung!" Die Einwohner Lautlingens sollten endlich vom Lärm und Schmutz, den der Verkehr verursache, befreit werden – dies sei in absehbarer Zeit nur durch die weitere Planung und den Bau der Südumfahrung möglich.

Zu den Terminen, die der Stadtverbandsvorsitzende Hendrik Dahlhoff anschließend ankündigte, zählte eine Veranstaltung mit Wolfgang Schneiderhan, dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, die Ende Oktober stattfinden soll. Themen werden die Sicherheitspolitik in der EU und die anstehenden globalen Herausforderungen sein. Für Anfang 2017 ist ein Neujahrsempfang mit prominenter Besetzung vorgesehen.

Am Ende der Tagesordnung stand die Ehrung und Würdigung langjähriger Mitglieder durch Hendrik Dahlhoff. Birgitt Frohme ist seit 35, Sascha Maute seit 15 und Jürgen Roth seit zehn Jahren dabei; alle drei, so Dahlhoff, hätten sich um die Partei und die Allgemeinheit verdient gemacht – Birgitt Frohme als Ortschaftsrätin in Laufen, Maute als Vorstandsmitglied der SPD Albstadt und Jürgen Roth als Kassenrevisor der Albstädter SPD. "Unsere Partei lebt von eurem Engagement", erklärte Dahlhoff und überreichte Präsente.