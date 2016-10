Albstadt Die gemeinen Tricks der Hacker

Der öffentliche Vortrag zeigt, wie einfach Personen sich Zugriff auf vermeintlich sichere Systeme verschaffen oder Daten manipulieren können. Anhand von Livedemonstrationen wird dargestellt, wie unter anderem der Preis in einem Online-Shop manipuliert werden kann oder wie einfach ein Betriebssystempasswort zu umgehen ist. Im Anschluss werden einige Abwehrmechanismen vorgestellt, mit denen sich jeder gegen diese Art von Angriffen schützen kann. Außerdem zeigen die Referenten, welche Techniken Angreifer einsetzen, um etwa Nutzer zu täuschen, WLAN-Verbindungen zu manipulieren und Information abzugreifen.

Patrick Eisoldt schloss den Masterstudiengang Systems Engineering ab und ist Dozent im Institutsbereich Cybercrime der Hochschule für Polizei. Tobias Scheible schloss sein Studium in Kommunikationstechnik ab und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Masterstudiengang Digitale Forensik und im Studiengang IT Security an der Hochschule. David Schlichtenberger studierte Medien- und Kommunikationsinformatik, arbeitete als Webentwickler und Kundenberater für Internetservices und ist E-Tutor und Autor im Masterstudiengang Digitale Forensik an der Hochschule.

Der Vortrag ist Teil des VDI-Vortragsprogramms. Der Eintritt ist frei. Besucher sind willkommen.