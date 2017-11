Albstadt Die französischen Schulen suchen deutsche Partner

Die nächsten gemeinsamen Termine fallen allerdings noch ins alte Jahr: In Begleitung ihrer Albstädter Gastgeber besuchen die Savoyarden am zweiten Dezemberwochenende Weihnachtsmärkte auf der Burg Hohenzollern und in Rottweil sowie die Schokoladenmesse "Chocolart" in Tübingen. Im kommenden Jahr geht dann der traditionelle Praktikantenaustausch über die Bühne; außerdem sind die französischen Freunde zum Ebinger Fest der Kulturen am 30. Juni und zum Schäferfest in Onstmettingen, das Ende September über die Bühne geht, eingeladen.

Die Albstädter fahren ihrerseits Ende April zum "Albchéry"-Konzert in Chambéry, besuchen nur drei Wochen später das Festival "Premier Roman", das vom 18. bis 21.Mai stattfindet, und am 15. und 16. Juni den "Marché des Continents". Im August nehmen Wolfgang Wiebe und seine Kunstschüler an der Malwoche in Chambéry teil, und Anfang November eröffnen Veronika Mertens, die Direktorin des Kunstmuseums Albstadt, und Caroline Bougarde, die Leiterin der Museen von Chambéry, eine Dix-Ausstellung mit Grafiken aus den Beständen der Städtischen Galerie. Ursprünglich sollte diese schon früher stattfinden; der Beginn des Ersten Weltkriegs liegt schließlich schon 103 Jahre zurück. Doch dann beschloss man, das Jubiläum etwas zu entzerren und statt den Kriegsbeginns das Kriegsende zum Referenzdatum der Ausstellung zu machen.

Des weiteren ist eine Kooperation mit der "Cité des Arts" in Arbeit, die Chöre und Sinfonieorchester der beiden Partnerstädte schmieden offenbar ebenfalls Pläne, und die Krankenpflegeschule und eine Grundschule in Chambéry suchen Partnerschulen in Albstadt – die Grundschüler wollen Postkartenfreundschaften knüpfen, die Krankenpflegeschüler denken an gegenseitige Besuche. Interessenten können sich über die Mail-Adresse kulturamt@albstadt.de, Betreff: Geschäftsstelle "Partnerschaften", oder unter der Telefonnummer 07431/160-1231 an Bettina Leichtle wenden.