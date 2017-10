Albstadt Die Flammen werden buchstäblich erstickt

Dieser hinterließ dabei einen guten Eindruck. Schäumende Löschmittel gewinnen mehr und mehr an Bedeutung für die Brandbekämpfung. Beim Löschangriff legt sich ein Schaumteppich auf das brennende Material und entzieht dem Feuer den Sauerstoff. Außerdem verringert sich die Oberflächenspannung, was es dem Löschmittel ermöglicht, tiefer ins Brandgut einzudringen und es abzukühlen. Die Albstädter Feuerwehr verwendet schon seit längerem Schaumlöschmittel, doch mit "F500" hat sie bisher nicht gearbeitet. Der neue Zusatz ist ungiftig, wird nach dem Einsatz rasch biologisch abgebaut und verursacht keine Korrosion an Metallen, Armaturen und Pumpen.

Ob und wie er künftig von der Feuerwehr Albstadt eingesetzt wird, ist gleichwohl noch offen. Als nächstes wird die Arbeitsgruppe "Löschmittel" die gewonnenen Erkenntnisse auswerten und intern beraten; erst danach entscheidet es sich, inwieweit die Löschangriffsstrategie an den neuen Löschmittelzusatz angepasst wird.

Die an den Löschtests beteiligten Feuerwehrleute wurden anschließend mit Lob bedacht. Den beteiligten Firmen Groz-Beckert, Korn und Reseda Binder wurde der Dank der Stadt ausgesprochen.