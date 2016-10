Albstadt Die Familie gestalten

Die Familie steht vor großen Herausforderungen. Durch Veränderungen in der Gesellschaft muss sich Familie heute neu vergewissern. Damit stellen sich neue Fragen: Was ist es, das die Familienwelt in ihrem Innersten zusammenhält? Wie wirkt Familie? Was verbindet sie? Was können Eltern tun, um ihre spezielle Familie zu gestalten?

Dort, wo Familie gut funktioniert, ist Liebe erkennbar. Und umgekehrt können Schwierigkeiten durch ein Verstärken des Prinzips Liebe verändert und behoben werden. Aber wie kann das gelingen? Die Referenten Claudia Stahl, Diplolm-Sozialpädagogin und Autorin aus Zimmern o. R., und Reinhard Winter, Diplom-Pädagoge und Autor aus Tübingen, wollen ihren Zuhörern eine Gebrauchsanweisung mitgeben.