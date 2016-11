Albstadt Die Eulen sind los

Albstadt-Ebingen. Schon vor dem Martinstag haben die Kinder der Kita Thomaskirche ihr Laternenfest gefeiert. Zu Beginn stärkten sie sich zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und Erzieherinnen vor dem Kindergarten an selbst gemachtem Punsch und Laugengebäck; anschließend brachen sie zum Laternenlauf durch die Oststadt auf und sangen dabei das Lied "Die Eu-, die Eu-, die Eule tanzt, sie will euch jetzt begrüßen" – dazu passten die Eulenlaternen, die sie selbst an den Vortagen gebastelt hatten.