Albstadt Die Eltern wollen vor allem Verlässlichkeit

Albstadt. Die Schalksburgschule ist als Ganztagesschule im Gespräch – im Herbst 2018 könnte es so weit sein. Dort tagte am Dienstagabend der Gesamteltenbeirat.

Jo Triller, Leiter des städtischen Amts für Familie, Bildung, Sport und Soziales, forderte in der Sitzung die Eltern auf, ihre Wünsche in Zusammenhang mit einer Ganztagesschule zu äußern. Die legen Wert auf Verlässlichkeit und auf eine funktionierende Ferienbetreuung; außerdem sollten die Hausaufgaben und alles, was Schule betrifft, erledigt sein, wenn die Kinder abends nach Hause kommen. Andrea Prill, Elternvertreterin und ehemalige Hausaufgabenbetreuerin an der Kirchgrabenschule, ist in dieser Hinsicht allerdings skeptisch: Die Gruppen seien derzeit viel zu groß und viele Kinder selbstständiges Arbeiten nicht gewohnt.

Ganztagesschulbetrieb bedeutet freilich auch, dass die fragliche Schule mehr Lehrkräfte zugewiesen bekommt. Das Unterrichtsangebot soll rhythmisiert werden; Jo Triller sprach von einem "Mix aus Lernen und Entspannung". Wobei so manche Eltern bei der Gestaltung der zusätzlichen Zeit Arbeitsgemeinschaften favorisieren und Lerngeboten den Vorzug vor Spielangeboten geben: An der Lutherschule, die keine Ganztagesschule im strengen Sinn ist, aber Ganztagsbetreuung anbietet, sind laut Rektor Wolfgang Schurr Englisch und Leseförderung die Renner. Schurr berichtete ferner, dass die Eltern inzwischen auch für den Freitag Mittagstisch und Betreuung wünschten – das habe eine Umfrage ergeben.