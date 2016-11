Albstadt Die Bürger sollen mitreden

Albstadt. Je mehr Albstädter mitmachen, desto eher wird am Ende etwas dabei herauskommen, was möglichst vielen gefällt: Darüber sind sich Baubürgermeister Udo Hollauer, Gerhard Penck, Leiter des Stadtplanungsamtes, Markus Koch von der Stabsstelle Sanierung sowie Alfred Ruther-Mehlis, Professor am In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR) und seine Kollegin Heidrun Fischer einig. Daher hoffen sie am Mittwoch, 23. November, ab 19 Uhr auf ein volles Haus in der Zollernalbhalle.

Dort werden Udo Hollauer und Gerhard Penck das Projekt Stadtentwicklungskonzept vorstellen, ehe die IfSR-Vertreter ins Detail gehen und die Bürger sich an Themen-Tischen zusammensetzen. Sechs davon sind geplant: Am ersten geht es ums Einkaufen, um "Erlebnis und Versorgung", wobei Einzelhandel, Dienstleistungen, die Innenstädte, der öffentliche Raum, die Nahversorgung und die Freizeit eine Rolle spielten. Um "Wohnen mit Kindern und Jugendlichen in Albstadt" dreht sich alles am zweiten Tisch. Wohnwünsche der Bürger werden dort gesammelt, Anregungen zur sozialen Infrastruktur, zum Wohnumfeld, zu Jugendtreffs, Spielflächen, Kindergärten, Schulen – kurzum: zur Bildungsinfrastruktur.

Wohnungswünsche, Betreuung, Gesundheit, Barrierefreiheit und die Selbstständigkeit im Alter – darum kreisen die Gespräche am Tisch "Senioren in Albstadt". Der vierte Tisch ist dem Thema Arbeiten gewidmet. Arbeitsplätze mit Zukunft, Handwerk, Dienstleistungen, Textilindustrie, Gewerbebrachen, Hochschul-Startups in der Technologiewerkstatt und natürlich das Thema Bildung sind die Unterthemen.