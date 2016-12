Albstadt Die Besten landeten erst nach 524 Kilometern wieder

Rund 200 Clubs werden in der baden-württembergischen Vereinswertung berücksichtigt; die Degerfelder landeten in diesem Jahr auf Platz 28. Fürs neue Jahr hat man sich das Ziel gesetzt, wieder unter die Top 20 zu kommen. Heck/Schick absolvierten ihren besten Flug beim Klippeneck-Wettbewerb; sie erzielten dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 76 Stundenkilometern. Was die wert sind, erweist erst der Blick auf Rahmenbedingungen und Konkurrenz: Der Durchschnitt der erzielten Geschwindigkeiten war niedrig, das Wetter so schlecht, dass die meisten Besatzungen die Aufgabe gar nicht erfüllen konnten und es nicht nach Hause schafften.

Die vereinsinterne Geschwindigkeitswertung über 307 Kilometer mit Wendepunkten im Schwarzwald und auf der Ostalb gewann Jürgen Schönerstedt mit 109 Stundenkilometern vor Siegmar Engelfried, der es auf 88 Stundenkilometer brachte. In der Aufsteigerklasse für Nachwuchs-Flieger belegte Tom Lebherz mit 590 Streckenkilometern auf drei Flügen Platz eins. Auf den weiteren Rängen folgten Mandy Gruber und Tom Ebert.

Im so genannten OLC-Championat, einem bundesweit dezentral ausgetragenen Wettbewerb, in dem jeweils die sechs besten Flüge des Jahres in die Wertung kommen, räumten die "alten Hasen" des Vereins ab. Insgesamt hatten 23 Piloten des LSV Wertungsflüge eingereicht; die LSV-Liste führt mit 2835 Kilometern Jürgen Schönerstedt vor Ferdinand Karreis und Boris Boley an. Die Bestplatzierten erhielten Pokale und Buchpreise.