Albstadt Die beschwerliche Bauzeit ist vorbei

Albstadt-Tailfingen. Mit 56 Jahren müsse auch mal ein "Lifting" drin sein, erklärte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in seiner Festansprache – und räumte auch gleich ein, dass dieses Lifting nicht gerade billig gewesen sei. Was nicht zuletzt an gewissen unangenehmen Überraschungen lag, die während der Arbeiten aufgetreten waren – aber solche Überraschungen, gab Konzelmann zu bedenken, seien bei Sanierungen immer drin. Das Ergebnis könne sich jedenfalls sehen lassen und rechtfertige den Aufwand. Auch künftig werde die Stadt in die Sanierung ihrer Schulen investieren; schon im nächsten Jahr kämen die Fassade der benachbarten Wilhelm-Hauff-Schule und der Schulhof, den sich Langenwand- und Hauff-Schule künftig teilen sollen, an die Reihe. Ziel, so Konzelmann, sei ein Schulhausensemble, das nicht nur als Lern- , sondern auch als "Lebensort" tauge.

Rektorin Brigitte Kirsten erinnerte in ihrer Ansprache an die beschwerliche Bauzeit und das "Exil" in der Lutherschule und der Ammerstraße. Bei allen Mühen hätten die Provisorien gut funktioniert, nicht zuletzt deshalb, weil aufs Kollegium immer Verlass gewesen sei.

Architekt Friedrich Rau konstatierte gleichfalls, das alles länger gedauert habe als geplant, aber es habe auch viel zu tun gegeben: neue Fenster, Türen, Böden und Decken, eine neue Heizungs- und Lüftungstechnik, die gedämmte Fassade, eine Schülermensa die Rampe für die Inklusionsschüler, das neue Treppenhaus auf der Nordseite als zweiter Fluchtweg – das Pensum sei beträchtlich gewesen.