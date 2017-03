Albstadt Die Basis für jede gute Schule

Albstadt-Ebingen. Nicht wenige Einzelfaktoren und nicht nur das ganz persönliche Umfeld von Kindern sind es, die auf ihre psychische Gesundheit einwirkt, von der die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass ohne sie auch keine körperliche Gesundheit möglich sei. Wie umfassend diese Einflüsse sind, hat Peter Paulus, Professor für Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg, erforscht und am Montag in der Reihe "Impulse – Gesunde Stadt Albstadt" im Gymnasium Ebingen dargelegt: vor zahlreichen Lehrern und Erzieherinnen, die fleißig mitschrieben.

Psychische Gesundheit definiert Paulus als "Fähigkeit, sich kompetent mit gesellschaftlichen Anforderungen auseinandersetzen zu können und eigene Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen konstruktiv zu verwirklichen". Schüler seien psychisch gesund, wenn sie sich durch intellektuelle, soziale Anforderungen des Schullebens angemessen gefordert fühlten, sich mit Ideen, Wünschen und Vorstellungen ins Schulleben einbringen könnten.

Erschreckend: Nach einer Untersuchung, die Paulus zeigte, liegen bei 21,8 Prozent der Schulanfänger psychische Auffälligkeiten vor. Seine Mahnung: "Das wächst sich nicht aus!" Vielmehr seien sie die Vorläufer psychischer Störungen im Erwachsenenalter, die zu Arbeitslosigkeit, Armut, ja sogar zu Behinderung und Tod führen könnten.